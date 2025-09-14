Кадыров перечислил лучшие качества Медведева

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева с днем рождения и перечислил его лучшие качества. По словам руководителя региона, Медведев отличается стратегическим мышлением, ответственностью и способностью эффективно решать вопросы как федерального, так и регионального уровня.

© Пресс-служба главы Чеченской Республики

«Я много лет знаком с Дмитрием Анатольевичем. Поэтому с уверенностью могу сказать, что это искренний, крайне ответственный и порядочный человек, для которого важны не только вопросы государственного масштаба, но и судьбы отдельных регионов. <...> Высокая компетентность, стратегическое мышление и умение находить оптимальные решения в самых сложных ситуациях позволяют ему успешно справляться с любыми задачами. Его авторитет и опыт заслуженно находят признание как внутри страны, так и на международной арене», — написал Кадыров в telegram-канале.

Он также отдельно выразил благодарность зампреду Совбеза за поддержку Чечни. Кроме того, Кадыров выделил верность Медведева тому курсу, которому сейчас придерживается президент России Владимир Путин. Кадыров пожелал Медведеву крепкого здоровья и благополучия.

Ранее с поздравлением Дмитрия Медведева выступил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который отметил его вклад в укрепление суверенитета страны и эффективную работу в Совете безопасности. Медведеву приписывают стратегическое мышление и самоотдачу, позволяющие успешно решать задачи как на федеральном, так и на региональном уровнях, а также уделять внимание вопросам безопасности и интеграции новых территорий.