США предупредили о риске начала гражданской войны

Призрак гражданской войны по-прежнему витает над Соединенными Штатами, рассказал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Во время массового мероприятия в Университете долины Юта 10 сентября был смертельно ранен и впоследствии скончался в больнице известный консервативный активист Чарли Кирк.

Сенатор напомнил, что на фоне убийства Кирка техномагнат Илон Маск прямо заявил: «Либо мы ответим [левым либералам], либо они нас убьют».

По мнению Пушкова, бизнесмен недалек от истины. Согласно опросам, добавил он, многие американцы леволиберальных убеждений убеждены, что «допустимо» устранять политических оппонентов путем убийства, что и произошло с Чарли Кирком.

В настоящее время, заметил политик, сеть Маска полна публикаций от американцев — от врачей до пилотов. Они празднуют, чуть ли не с шампанским, гибель активиста.