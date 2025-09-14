США предупредили о риске начала гражданской войны

Пушков об убийстве Кирка: над США витает призрак гражданской войны
Призрак гражданской войны по-прежнему витает над Соединенными Штатами, рассказал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Во время массового мероприятия в Университете долины Юта 10 сентября был смертельно ранен и впоследствии скончался в больнице известный консервативный активист Чарли Кирк.
Сенатор напомнил, что на фоне убийства Кирка техномагнат Илон Маск прямо заявил: «Либо мы ответим [левым либералам], либо они нас убьют».
По мнению Пушкова, бизнесмен недалек от истины. Согласно опросам, добавил он, многие американцы леволиберальных убеждений убеждены, что «допустимо» устранять политических оппонентов путем убийства, что и произошло с Чарли Кирком.
В настоящее время, заметил политик, сеть Маска полна публикаций от американцев — от врачей до пилотов. Они празднуют, чуть ли не с шампанским, гибель активиста.
«Уровень политической ненависти в США по-прежнему зашкаливает. Призрак гражданской войны по-прежнему витает над Америкой», — резюмировал Пушков.