Путин провел встречу с Миллером

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург 12 сентября провел целый ряд встреч, в том числе с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Вы представляете себе, какое огромное хозяйство, поэтому, конечно, контакты с Миллером носят постоянный характер. Были и другие встречи», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что российского лидера «с колес» «бывают постоянно».

Также Песков сообщил, что Путин на предстоящей неделе запланировал несколько поездок в регионы. По его словам, поездки ожидаются «содержательные и полезные».

14 сентября Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.