Американское общество в настоящее время крайне поляризовано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта злоумышленник смертельно ранил Чарли Кирка — звезду соцсетей, консервативного активиста, отца двух детей. Врачи экстренно госпитализировали политика, но спасти не смогли.

«Это дело американских правоохранителей выяснять все-таки — это какие-то отдельные эпизоды или это какая-то тенденция, что гораздо хуже. Но то, что общество крайне поляризовано сейчас, это действительно так», — разъяснил Песков.

Напомним, что в последние годы преступники предприняли попытки покушений на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, американского лидера Дональда Трампа, убили кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио, кандидата на пост мэра от правящей партии Мексики в прибрежном штате Веракрус Есению Лару Гутьеррес .