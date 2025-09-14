Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал игрой на публику реакцию лидеров стран, входящих в Североатлантический альянс, на инцидент с дронами в Польше.

Об этом пишет РИА Новости.

В ночь на 10 сентября 19 дронов пересекли границу Польши. Часть БПЛА была сбита, авиационные боеприпасы, которые применялись при отражении налета, обошлись НАТО в €1,2 млн.

Раскрыта цель Зеленского в истории с «российскими дронами»

На фоне инцидента блок запустил операцию «Восточный страж» (Eastern Sentry), означающую усиление обороны восточного фланга альянса. Кроме того, лидеры Великобритании, Чехии, Франции пообещали направить в Польшу самолеты и вертолеты.

«Генсек НАТО и ряд лидеров западноевропейских стран играют на публику, пытаясь использовать инцидент с дронами, чтобы изобразить Россию как агрессора с целью удерживать свой электорат, мобилизовать людей и продолжать оправдывать многие свои действия», — разъяснил Константинов.

Парламентарий отметил, что инцидент с дронами может быть целенаправленной провокацией со стороны западных стран, направленной на то, чтобы обосновать дальнейшую финансовую поддержку Украины, отправку войск и новых партий вооружений и военной техники ВСУ.