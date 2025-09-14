Роскомнадзор зафиксировал 99 DDoS-атак на ресурсы ЦИК

Роскомнадзор в воскресенье зафиксировал 99 DDos-атак на ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК), ДИТ Москвы и ДЭГ. Об этом сообщил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко, передает РИА Новости.

«Общая продолжительность DDos-атак составила 3 часа 40 минут», — сказал он.

До этого глава ЦИК Элла Памфилова заявила, на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России идет беспрецедентная хакерская атака. Всего было зафиксировано около 290 тыс. атак на портал ЦИК.

Единый день голосования, 14 сентября, охватит 81 регион страны, где пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек. Дистанционное электронное голосование будет доступно для жителей 24 регионов. Воспользоваться онлайн-платформой намерены более 1,6 млн россиян.