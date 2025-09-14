Депутаты выбрали губернатора в российском регионе

Lenta.ru

Ирина Гехт избрана на должность губернатора Ненецкого автономного округа (НАО), сообщается на сайте Собрания депутатов региона.

Депутаты выбрали губернатора в российском регионе
Депутаты регионального парламента избрали главу региона открытым голосованием. За кандидатуру Гехт проголосовало 16 депутатов, за депутата окружного Собрания Михаила Райна — три парлдаментария. Нм одного голоса не получила третий кандидат — депутат Совета Заполярного района Татьяня Антипина. Все трое были внесены в список для избрания президентом России.

Владимир Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности руководителя НАО в марте этого года. До этого она занимала должность председателя правительства Запорожской области.

Летом Гехт, в частности, отметила, что тема объединения Ненецкого автономного округа с Архангельской областью не поднимается, несмотря на то, что руководители регионов в 2020 году подписали меморандум об образовании нового субъекта РФ путем объединения.