Стало известно о дипфейке со спецназом «Ахмат» на фоне выборов главы Курской области

Видео, которое распространилось в сети об охране бойцами спецназа «Ахмат» особо опасных избирательных участков в Курской области, является дипфейком. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова во время брифинга, пишет ТАСС.

«Вот «Ахмату» больше делать нечего, как только участки избирательные охранять, особо опасные», — отметила Памфилова.

Она добавила, что командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов не делал никаких заявлений на этот счет.

В Курской области опровергли данные об охране "Ахматом" избирательных участков

До этого оперштаб Курской области сообщил, что подразделения «Ахмата» не будут охранять избирательные участки в регионе и назвали соответствующие сообщения фейком. В оперштабе рассказали, что в сети распространяется видеоролик, на котором Апти Алаудинов заявляет, что в связи с новыми провокациями избирательные участки в Курской области будут охраняться чеченскими подразделениями. В оперштабе подчеркнули, что процедура голосования в регионе проходит в полном соответствии с требованиями безопасности и не предполагает задействование специальных воинских подразделений.