Путин наградил Медведева орденом

Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности РФ, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В воскресенье, 14 сентября, Медведев отмечает 60-летие.

Награда присвоена видному политику за вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности страны.

В 2005 году Медведев был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени, в 2015 году — первой.

17 сентября 2020 года президент России наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Медведев с 2003 по 2005 год занимал пост руководителя администрации президента РФ, с 2005 по 2008 был первым вице-премьером. В марте 2008 года его избрали президентом РФ. С 2012 по январь 2020 года возглавлял кабмин, а затем был назначен заместителем председателя Совета безопасности.