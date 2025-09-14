Кадыров заявил, что у его сына Адама нет незаслуженных наград

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его сын Адам уже обладает богатым опытом и знаниями, полученными благодаря воспитанию рядом с отцом, и имеет практические навыки, необходимые для выполнения новых назначений.

При этом Кадыров отметил, что к Адаму предъявляются повышенные требования как к сыну, сравнимые с теми, которые когда-то предъявляли к нему самому, когда он занял должность первого вице-премьера правительства региона, доверенную ему президентом страны Владимиром Путиным.

— Адам тоже успешно справляется, и я никаких претензий не имею, хотя у меня спрос с него как с сына в разы больше. Если это упрек насчет наград, то я считаю, что там нет незаслуженных. Все, кто удостаивал Адама наград, делали это за его конкретные достижения. Если не верите, то можете с ним пообщаться и убедиться, что он замечательный парень, — сказал глава Чечни в интервью РИА Новости.

Ранее сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил медаль «Защитник Чеченской Республики».

17-летний сын Кадырова получил новую должность

Недавно Адам Кадыров также отпраздновал свою свадьбу. Торжество прошло с особым размахом, а жених оказался в центре внимания благодаря роскошным аксессуарам. На кадрах с мероприятия его запечатлели с золотым пистолетом в руках и с часами класса люкс на запястье — их стоимость оценивается в 27,7 миллиона долларов. Подробнее о мероприятии — в материале «Вечерней Москвы».