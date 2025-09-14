В Госдуме намерены изменить правила присвоения звания «Ветеран труда» в медицине

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщил о необходимости внести изменения в правила присвоения звания «Ветеран труда».

© РИА Новости

По его словам, соответствующее звание нужно предоставлять медицинским работникам, оформившим два и более патента на изобретения в области медицины.

«Наряду с награжденными ведомственными знаками отличия, ветеранами труда предлагается считать граждан, оформивших два и более патента России на изобретения в области медицины с необходимым по законодательству трудовым стажем», — цитирует парламентария РИА Новости.

По словам депутата, сегодня такое звание могут получить граждане, награжденные в том числе ведомственными знаками отличия за заслуги и продолжительную работу не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности. Кроме того, они должны иметь трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, в связи с чем многие медработники не могут получить соответствующее звание.

Ранее сообщалось, что российские фельдшеры и акушерки с 1 сентября при нехватке специалистов смогут исполнять обязанности лечащих врачей.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов между тем рассказал в беседе с RT, какие меры можно принять для снижения кадрового дефицита в системе здравоохранения.