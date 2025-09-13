Все, что происходит в Москве, касается всей России, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, российский лидер рассказал о значении столицы для России в целом во время торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню города.

«Все, что происходит в Москве, без всяких сомнений касается всей страны, потому что Москва — центр России, политический, экономический, индустриальный, логистический», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что Москва занимает второе место среди крупнейших городских экономик мира.

Ранее сообщалось, что Путин по видеосвязи открыл Национальный космический центр в Москве, а также новые станции метро на Троицкой линии.