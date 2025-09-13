Президент России Владимир Путин отметил, что, несмотря на значительные финансовые ресурсы Москвы, городу всегда не хватает денег из-за масштабов хозяйства.

По словам президента, другие регионы могут считать, что в столице средств больше всего в стране, однако Москва сталкивается с теми же финансовыми сложностями, что и остальные субъекты, передает РИА «Новости».

Путин также выразил убеждение, что у Москвы имеются все условия для уверенного, поступательного и долгосрочного развития. Он добавил, что уверен в дальнейшем выходе города на новые качественные рубежи развития, и подчеркнул, что именно так и будет.

Ранее Путин назвал Москву флагманом движения России вперед. В ходе поздравления глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты.

Путин назвал роль Москвы в проведении СВО

Президент также подчеркнул вклад москвичей в успешное проведение спецоперации.