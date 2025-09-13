У приехавшего в Москву Владимира Зеленского будут самые мощные гарантии безопасности, которые существуют на этой планете. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

В интервью дипломата спросили, о чем свидетельствует отказ Зеленского приехать в Москву. Он ответил, что Зеленский не хочет мирных договоренностей, а предпочитает «клоунские репризы» и «дешевый хайп». Он знает, что поездка в Москву для него абсолютно безопасна.

«Все в мире знают, что гарантии Путина — это, наверное, одни из самых мощных гарантий, которые существуют на этой планете, и Зеленскому тоже нет оснований этому не доверять», — сказал Мирошник.

По его словам, гарантии российского президента являются «самой твердой мировой валютой».

Мирошник считает, что Зеленский заранее настроен на отказ от поиска каких-либо вариантов урегулирования и его сдерживает мысль «а вдруг придется договориться?»

Дипломат напомнил, что Путин не стал отказываться от встречи с Трампом на территории США. Так лидер РФ показал, что заинтересован в двусторонних отношениях с Вашингтоном, несмотря на три предыдущих года жесткого противостояния.