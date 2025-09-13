Путин заявил о справедливой борьбе России в ходе СВО

Россия ведет справедливую борьбу в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Глава государства отметил это во время речи в честь Дня города в Москве. Он также отметил особую роль столицы в поддержке СВО.

«В культурном, нравственном коде москвичей и всего нашего многонационального народа чувство высокой ответственности за судьбу Родины, готовность всегда прийти на помощь, подставить плечо», — сказал он.

Ранее глава государства заявил, что Россия в ходе спецоперации борется не за территории, а за права людей. Президент пояснил, что речь идет о праве говорить на русском языке и жить в рамках российских культуры и традиций, передаваемых из поколения в поколение.