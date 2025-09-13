Выход Украины к границам 1991 года невозможен. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, Киев пытаясь накручивать и дописывать мнение президента России Владимира Путина или российских политиков, все время твердят, что РФ всегда хотела уничтожить Украину.

Мирошник отметил, что уничтожив полностью экономику Украины, ее власти подменяют цели, задачи, образ победы, который все время навязывают населению.

«А сейчас логично пришли к тому, что Зеленский говорит: «Пока какая-то часть Украины сохраняется, пока сохраняется украинское государство, значит, мы победили»», — заявил дипломат.

В России согласились на предложение Зеленского вернуться к границам 1991 года

В мае экс-главком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный призвал Киев не надеяться на чудо, которое поможет республике восстановить границы 1991 или 2022 годов.