В регионах России начался последний день выборов

В России начался последний день голосования на выборах разного уровня. Голосование в регионах проходит с 12 по 14 сентября.

Всего запланировано порядка 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе страны.

Так, в 20 субъектах Федерации проводятся прямые выборы губернаторов; в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета.

Также в 11 регионах выбирают депутатов региональных парламентов, а депутатов представительных органов административных центров — в 25 городах.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова ранее заявила, что более 1,3 млн избирателей проголосовали на ДЭГ.

Также она сообщила о возбуждении восьми дел из-за сообщений о ЧП в дни выборов.