Памфилова: Порядка 1,3 миллиона человек в 24 регионах проголосовали при помощи ДЭГ

Порядка 1,3 миллиона человек уже приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах различного уровня в 24 субъектах РФ. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, уточнив, что это составляет 78 процентов от числа подавших заявление на участие.

© Вечерняя Москва

Она подчеркнула, что, несмотря на возможные сложности, связанные с техническими сбоями и перебоями связи, жители активно пользуются возможностью голосовать дистанционно. По словам Памфиловой, люди старались воспользоваться стабильной работой системы, что обеспечило высокий процент участия.

Памфилова отметила, что единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе страны. В ряде субъектов проходят прямые выборы губернаторов, в одном регионе глава избирается через парламент, а в 11 субъектах избирают депутатов законодательных собраний.

Глава ЦИК добавила, что в Москве были созданы экстерриториальные участки для жителей 19 регионов, где действует электронное голосование на столичной платформе. Она подчеркнула, что дистанционный формат позволяет гражданам, находясь в столице, реализовать свое право голоса на выборах родного региона, передает ТАСС.

Утром 12 сентября Памфилова объявила старт Единого дня голосования 2025 года. По ее словам, почти 50 тысяч россиян проголосовали досрочно в труднодоступных, отдаленных местах и на судах. За выборами будут наблюдать 165,5 тысячи человек.