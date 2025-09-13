Памфилова рассказала о тысячах хакерских атак на инфраструктуру ЦИК

На интернет-портал Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с момента начала Единого дня голосования было совершено более 130 тысяч хакерских атак. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова, передает ТАСС.

«Со старта голосования было зафиксировано уже более 130 тысяч атак на порталы ЦИК России в сети Интернет, (...) порядка 100 атак было зафиксировано на инфраструктуру дистанционного электронного голосования», — рассказала она.

По словам главы ЦИК, специалисты продолжают отслеживать новые попытки хакерских атак на инфраструктуру комиссии и успешно их устраняют.

С 12 по 14 сентября в России проходит единый день голосования. Он включает выборы глав 21 субъекта Федерации, депутатов законодательных собраний и органов местного самоуправления.