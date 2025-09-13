Джабаров оценил слова Рютте о старте инициативы "Восточный страж"
Маневры НАТО с неясными целями могут привести к неоправданным осложнениям в отношениях между альянсом и Россией, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о старте инициативы "Восточный страж", направленной на укрепление обороны восточного фланга альянса, в ответ на недавний инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши.
"Как показывает опыт, натовские маневры с неясными целями могут привести к неоправданным осложнениям в отношениях между альянсом и Россией. Но Рютте, к сожалению, вряд ли придает этому значение. Его не для того поставили. Он - лишь проводник интересов западных русофобов, периодически оглядывающийся на Трампа. Вряд ли он способен реалистично интерпретировать события, связанные, вероятно, с очередной провокацией киевского режима", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Сенатор напомнил, что в ноябре 1983 года Бундестаг разрешил размещение американских баллистических ракет "Першинг-2" на территории ФРГ. Тогда же состоялась операция НАТО "Опытный лучник", которая предполагала имитацию запуска баллистических ракет с ядерными боеголовками, полеты американских бомбардировщиков в Европе с точными макетами настоящих ядерных бомб, а также режим полного радиомолчания.
"Нашему руководству было от чего забеспокоиться. Натовцы буквально играли с огнем, имитируя реальную подготовку к нанесению первого ядерного удара по Советскому Союзу", - отметил Владимир Джабаров.