Маневры НАТО с неясными целями могут привести к неоправданным осложнениям в отношениях между альянсом и Россией, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о старте инициативы "Восточный страж", направленной на укрепление обороны восточного фланга альянса, в ответ на недавний инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши.

"Как показывает опыт, натовские маневры с неясными целями могут привести к неоправданным осложнениям в отношениях между альянсом и Россией. Но Рютте, к сожалению, вряд ли придает этому значение. Его не для того поставили. Он - лишь проводник интересов западных русофобов, периодически оглядывающийся на Трампа. Вряд ли он способен реалистично интерпретировать события, связанные, вероятно, с очередной провокацией киевского режима", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.

Сенатор напомнил, что в ноябре 1983 года Бундестаг разрешил размещение американских баллистических ракет "Першинг-2" на территории ФРГ. Тогда же состоялась операция НАТО "Опытный лучник", которая предполагала имитацию запуска баллистических ракет с ядерными боеголовками, полеты американских бомбардировщиков в Европе с точными макетами настоящих ядерных бомб, а также режим полного радиомолчания.