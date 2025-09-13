В России стартует второй день голосования на региональных выборах

Голосование на выборах разного уровня продолжается в российских регионах. Во второй день выборов - 13 сентября - к "голосующим" регионам присоединится Курганская область. Всего же с пятницы по воскресенье проведут около 5 тысяч избирательных кампаний в 81 регионе России. В первый день выборов (12 сентября) активно пришли голосовать жители приграничных регионов.

О выборах

Напомним, что в целом около 55 млн россиян имеют возможность избрать губернаторов, депутатов законодательных собраний и муниципальных органов власти. С 12 по 14 сентября в России проходят более 5 тысяч кампаний - замещению подлежит около 46 тыс. мандатов и выборных должностей. В 20 регионах россияне выбирают губернаторов (на прямых выборах). Это Коми, Татарстан, Чувашия, Севастополь, Камчатский, Краснодарский, Пермский края, Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская, Тамбовская, Еврейская автономная области. При этом в Ненецком автономном округе высшее должностное лицо будет избираться законодательным органом региона по представлению президента России. В 11 регионах выбирают депутатов заксобраний - в Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, Белгородской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Новосибирской, Рязанской, Челябинской областях. В 25 административных центрах будут избраны гордумы.

На выборы разного уровня, по словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловы, зарегистрированы кандидаты от 19 политических партий. На посты глав регионов претендуют 94 кандидата. Кстати, на выборах всех уровней, которые проходят в единый день голосования, выдвинуто 1616 участников боевых действий - ветеранов спецоперации на Украине.

Проголосовать можно очно и в онлайн-режиме. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в этом году проходит в 24 регионах, заявки на такое участие в выборах подали более 1,7 млн человек.

В большинстве регионов голосование проходит в течение трех дней - это касается 37 регионов России. В одном регионе - Курганской области - голосовать можно будет в течение двух дней. Как ранее писала "РГ", в эти выходные в регионе пройдут выборы в областную Думу, а также в представительные органы трех муниципалитетов.

На выборах депутатов Курганской облдумы зарегистрировано 439 кандидатов (355 по единому избирательному округу и 84 - по одномандатным), их выдвинули шесть политических партий. Замещению подлежат 34 мандата.

О явке

В первый день голосования в регионах, где проходят выборы губернаторов, избиратели продемонстрировали разную активность. По информации на 20:00 мск стали известны такие данные по явке:

в Курской области - 35,39%,

в Брянской области - 32,20%,

в Чувашии - 28,5%,

в Тамбовской области - 26,76%,

в Оренбуржье - 25,6%,

в Ростовской области - 25,54%,

в Новгородской области - 20,78%,

в Камчатском крае - 22,03%,

в Свердловской области - 21,77%,

в Калужской области - 20,18%,

в Республике Коми - 18,75%,

в Пермском крае - 18,41%,

в Костромской области - 18,42%,

в Иркутской области - 13,2%.

О ДЭГ

Свыше 70% избирателей, которые подали заявки на применение ДЭГ на выборах разного уровня, проголосовали, сообщается на сайте ДЭГ в разделе "Сведения о явке" по итогам первого избирательного дня. Из данных на сайте следует, что явка составила 71,04%. В дистанционном голосовании приняли участие 1 млн 214 тыс. 913 избирателей.

Вокруг выборов

Москвичи в этот раз не голосуют, однако в столице можно сделать выбор - на экстерриториальных участках. Около 8,7 тыс. из почти 18 тыс. зарегистрированных на электронное голосование на них избирателей из 19 регионов России отдали свои голоса в течение первых 12 часов. Участки для голосования иногородних на выборах губернаторов расположены в 12 флагманских центрах госуслуг в торговых центрах, а также в гостиничном комплексе и на станции метро. Активнее всех на избирательных участках в Москве в первый день выборов глав регионов РФ голосовали жители Брянской области. А в целом около 120 экстерриториальных участков на этих выборах будут работать в 19 регионах РФ.

Как ранее писала "РГ", общественные наблюдатели заявляют о том, что единый день голосования проходит спокойно, без нарушений, способных повлиять на результаты волеизъявления. Представители от общественных палат и Совета по правам человека работают во всех регионах, где проходят крупные избирательные кампании. На участках в столице тоже не фиксировали нарушений, сообщалось, что техника отработала штатно.