Захарова: убийство в США Чарли Кирка вызвало небывалое ликование на Украине

Убийство американского концервативного активиста Чарли Кирка вызвало «небывалый приступ ликования» на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

© MFA Russia/Global Look Press

«Убийство Чарли Кирка вызвало небывалый приступ ликования среди поклонников киевского режима. В украинских пабликах царит атмосфера праздника, а местная блогосфера триумфально констатирует, что общественный деятель „теперь уж точно на том свете“», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Она также отметила, что Кирк выступал за мир на Украине, видел первопричины конфликта и давал оценку действиям киевского режима. По мнению Захаровой, такая реакция некоторых граждан Украины на трагедию говорит о том, что с помощью «насилия и террора» в стране борются с инакомыслием.

Захарова раскрыла, как изменится система международных отношений в будущем

Чарли Кирк был застрелен во время публичных дебатов в штате Юта, после чего власти США начали расследование и ввели визовые ограничения для иностранцев, публично одобряющих убийство активиста. Глава департамента общественной безопасности Юты сообщил о появлении видео с подозреваемым, а губернатор штата заявил о намерении добиваться смертного приговора для убийцы. Кирк был известен как лидер организации Turning Point USA и критик поддержки Украины со стороны США.

Его предполагаемым убийцей является 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон, которого задержали вечером 11 сентября. Подробнее о личности подозреваемого — в материале URA.RU.