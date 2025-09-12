Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что руководство страны не желает эскалации напряжённости в отношениях с Польшей.

«Мы уже неоднократно заявляли, что не заинтересованы в эскалации напряжённости с Варшавой. Повторяем это и сейчас», — подчеркнул он.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что НАТО не воюет с Россией, но Россия воюет с Североатлантическим альянсом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что риторика Польши в адрес России не новая.