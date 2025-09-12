Путин предупредил о наступлении духовного кризиса в обществе

Когда общество верит в свою собственную исключительность — это означает, что в нем наступает духовный кризис и стагнация. Об этом предупредил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, сообщается на сайте Кремля.

По словам российского главы, период духовного и интеллектуального кризиса, а следом упадок культуры и стагнация, наступают, когда общество замыкается в себе и слепо, догматично верит в свою исключительность и превосходство над другими.

Ранее в Кремле рассказали о любимых фильмах и сериалах Владимира Путина. Как стало известно, глава государства предпочитает документальные и исторические картины. При этом Путину нечасто выпадает возможность что-то посмотреть.