Ведущий шведского ТВ не дал послу РФ рассказать о Буче

Ведущий шведского телевидения SVT не дал послу России в Стокгольме Сергею Беляеву рассказать о ситуации с расследованием событий в Буче. Об этом сообщили в диппредставительстве РФ.

Там указали, что во время интервью был затронут вопрос о предполагаемых убийствах мирных жителей в украинском городе Буча весной 2022 года, которые, согласно информации западных СМИ, были совершены солдатами РФ.

«Когда Беляев привел неоспоримые доводы о том, что эта история является фейком и циничной постановкой украинской пропаганды, а также напомнил, что, несмотря на неоднократные требования РФ, Секретариат ООН до сих пор не провел расследование событий в Буче и не представил список погибших, ведущий программы поспешил прервать разговор и обвинил посла во "лжи"», — говорится в тексте.

В связи с этим в диппредставительстве порекомендовали «всем, кому интересна правда», ознакомиться со статьей на сайте посольства, которая была опубликована в апреле 2025 года.