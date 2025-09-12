Президент России Владимир Путин заявил, что одной из важнейших задач в сфере культуры является сохранение исторической памяти. Об этом сообщает РИА Новости.

С таким заявлением российский лидер выступил на пленарном заседании форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Считаем одной из важнейших задач в сфере культуры сохранение общей исторической памяти», — сказал политик.

Ранее Владимир Путин заявил, что мир в ближайшие десятилетия будет многополярным. Таким образом российский лидер ответил на вопрос, каким в будущем будет мир — более западным или восточным.

До этого Путин заявил, что воинский контингент стран НАТО на территории Украины в случае его появления будет законной целью для Российской армии.