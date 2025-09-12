Евросоюз продлил санкции против РФ

Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода
Евросоюз официально продлил комплекс санкций против России еще на полгода. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что санкции будут действовать до 15 марта 2026 года. В комплекс антироссийских мер входят ограничения против более чем 2500 физических лиц и организаций.
«Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры <...> еще на шесть месяцев, до 15 марта 2026 года», — сообщили в совете Евросоюза.
Впрочем, Евросоюз сделал одно исключение — для одного физического лица санкции не продлили. При этом, имя этого человека не раскрывается. Почему альянс принял такое решение, в сообщении также не указывается.
«В контексте пересмотра санкций совет также принял решение не продлевать меры в отношении одного физического лица и исключить из списка одно умершее лицо», — сказано в сообщении совета.
Ранее Япония и Великобритания расширили санкционные списки против российских компаний.