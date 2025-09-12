Евросоюз продлил санкции против РФ

Евросоюз официально продлил комплекс санкций против России еще на полгода. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что санкции будут действовать до 15 марта 2026 года. В комплекс антироссийских мер входят ограничения против более чем 2500 физических лиц и организаций.

«Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры <...> еще на шесть месяцев, до 15 марта 2026 года», — сообщили в совете Евросоюза.

Впрочем, Евросоюз сделал одно исключение — для одного физического лица санкции не продлили. При этом, имя этого человека не раскрывается. Почему альянс принял такое решение, в сообщении также не указывается.

«В контексте пересмотра санкций совет также принял решение не продлевать меры в отношении одного физического лица и исключить из списка одно умершее лицо», — сказано в сообщении совета.

Ранее Япония и Великобритания расширили санкционные списки против российских компаний.