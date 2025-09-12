В Госдуме объяснили нацистскую форму на принце Гарри

Нацистская форма, в которой принц Гарри появился на Хэллоуине, продемонстрировала его негативное отношение к нацизму. Такое мнение в беседе с «Аргументами и фактами» высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Он указал, что во время праздника Хэллоуин или ночи накануне Дня Всех Святых принято наряжаться всевозможным злом.

«И если принц Гарри в этот день был в нацистской форме, с этой точки зрения он как раз доказал, что считает нацизм злом», — добавил Вассерман.

Напомним, что в 2005 году вокруг принца Гарри разгорелся скандал. Поводом к нему стало появление герцога Сассекского в нацистской форме на вечеринке в честь Хэллоуина. Фотографию принца Гарри в костюме нацистского солдата даже появилась на первой полосе газеты The Sun. Позже в мемуарах, которые вышли в 2023 году, герцог Сассекский обвинил в произошедшем принца Уильяма и его жену Кейт. По словам принца Гарри, именно они посоветовали ему выбрать нацистскую форму.