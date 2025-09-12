Путин рассказал, каким будет мир будущего

Президент России Владимир Путин считает, что в мире будущего люди будут ценить любовь и дружбу и в нем не будет места эгоистам и одиночкам.

"Мы верим, что мир будущего - это мир не эгоистов, целиком погруженных в киберпространство, и не одиночек, живущих по принципу "каждый сам за себя", а людей, которые все так же ценят любовь и дружбу, дорожат своими близкими, понимают свою неразрывную связь с обществом и ответственность перед ним", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.