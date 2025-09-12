Путин рассказал, каким будет мир будущего

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как он представляет себе мир будущего. Об этом сообщает ТАСС.

Во время пленарного заседания XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур Путин заявил, что в мире будущего люди будут ценить дружбу и любовь. При этом, президент также считает, что эгоистам «погруженным в киберпространство» в таком будущем места не будет.

«Мы верим, что мир будущего — это мир не эгоистов, целиком погруженных в киберпространство, и не одиночек, живущих по принципу "каждый сам за себя", а людей, которые все так же ценят любовь и дружбу, дорожат своими близкими, понимают свою неразрывную связь с обществом и ответственность перед ним», — заявил он.

