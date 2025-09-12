Путин назвал многонациональность России бесценным даром

Многонациональность России является бесценным даром, это определило богатство российской культуры. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур 12 сентября.

Глава государства отметил, что национальная культура может развиваться и обогащаться только во взаимодействии с другими культурами.

«Наша страна изначально складывалась как многонациональная, и именно этот бесценный дар определил ее неповторимую культурную палитру и статус державы — поистине великой своим искусством, наукой, литературой», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Российский лидер также обратил внимание, что, как показывает история, самые яркие периоды рассвета культуры происходят в период их активного взаимодействия с внешним миром, при этом, когда общество замыкается в себе и слепо верит в свою исключительность и превосходство над другими, наступает период духовного и интеллектуального кризиса.

В этой связи Путин заявил о необходимости стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к тем влияниям, которые способствуют развитию и прогрессу.