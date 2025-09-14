Посла России вызвали в МИД Румынии из-за якобы российских дронов в стране

Посла России Олега Лишаева вызвали в МИД Румынии из-за появления якобы российских дронов в стране, сообщила в интервью Digi24 глава румынского внешнеполитического ведомства Оана Цою.

«Посол России в Румынии вызван и прибудет в Министерство иностранных дел сегодня вечером», — сказала она.

Министр подчеркнула, что ведомство намерено выразить протест в связи с нарушением воздушного пространства страны. При этом привести доказательств Цою не смогла.

Ранее в стране сообщили о перехвате якобы российского беспилотника.

В Румынии заявили, что могли сбить подлетевший БПЛА, но он улетел на Украину.