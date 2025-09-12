Ушел из жизни российский дипломат Вадим Разумовский

Министерство иностранных дел Российской Федерации и Департамент государств Африки (Южнее Сахары) с глубоким прискорбием сообщили о кончине 8 сентября Чрезвычайного и Полномочного посла в отставке Вадима Разумовского. Отмечается, что он ушел из жизни после продолжительной тяжелой болезни.

"Ушел из жизни наш коллега и товарищ, талантливый дипломат, видный руководитель, истинный патриот", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Вадим Разумовский родился в 1958 году в Москве. Окончив МГИМО МИД СССР в 1980 году, он начал свою карьеру в дипломатической службе. За десятилетия работы занимал различные посты в центральном аппарате МИД, а также в посольствах СССР и России в Мали (1980-1983), Франции (1989-1994), США (1997-2000), Постоянном представительстве России при ЮНЕСКО (2003-2006) и Посольстве России в Ватикане (2012-2015). С 2019 по 2023 год Разумовский служил Чрезвычайным и Полномочным послом России в Гвинейской Республике и Республике Сьерра-Леоне.

На всех этапах своей карьеры Вадим Владиленович зарекомендовал себя как высококлассный профессионал, последовательно и твердо отстаивавший интересы России. Его отличали решительность, дальновидность и преданность делу, сочетавшиеся с заботой о коллегах, чувством юмора и душевной теплотой.