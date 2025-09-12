Кадыров заявил, что находится в более чем 30 «черных списках»

Руководитель Республики Чечня Рамзан Кадыров в пятницу, 12 сентября, сообщил, что он находится более чем в 30 санкционных списках. Политик подчеркнул, что у Чечени всегда было «немало недоброжелателей».

Кадыров добавил, что в санкционные списки добавили его мать Айман Кадырову, которая посвятила свою жизнь помощи нуждающимся.

— Вместо того чтобы оценить этот труд, Лондон, а теперь и Япония, включили ее в санкционные списки. Это решение принято не ради справедливости, а чтобы угодить западным кураторам. Но как бы ни старались наши враги, нас не сломить, — высказался глава Чечни.

Он подчеркнул, что правительство республики продолжит развивать ее, укреплять безопасность и повышать уровень жизни в ней, об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

3 сентября Рамзан Кадыров, комментируя добавление его матери в британские санкционные списки, заявил, что страны Запада руководствуются ненавистью и русофобией, а мораль и право в принятии решений не играют никакой роли. Политик назвал произошедшее «низшим уровнем прогнившей западной политики», наглядной демонстрацией слабости и двойных стандартов.