В Совфеде высказались о новых санкциях против России

Сенатор Джабаров: вводя новые санкции, Европа вредит только себе
Вводя новые антироссийские санкции, Европа вредит только себе. Об этом «Ленте.ру» заявил первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя планы ЕС представить очередной пакет рестрикций в адрес Москвы.
«Мне кажется, они [европейцы] получают какое-то наслаждение, когда объявляют о введении санкций, говорят о том, что Россия пострадает. Я думаю, что мы сейчас даже не будем обращать внимание на эти санкции», — сказал Джабаров.
По его словам, европейцы вредят «только себе», поскольку санкции – «обоюдоострое оружие». Европа заблуждается, если думает, что российская экономика встанет, а она будет развиваться.
«Пусть вводят. Ввели бы сразу 25 пакетов и не мучились», — констатировал Джабаров.
До этого Reuters со ссылкой на источники писал, что Европейская комиссия (ЕК) выдвинет официальное предложение о 19-м пакете санкций против России на следующей неделе. Ожидается, что официальное объявление о новых антироссийских санкциях будет сделано Брюсселем 17 сентября.