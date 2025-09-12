В Кремле прокомментировали ход переговоров по Украине словами «нельзя носить розовые очки»

Людям не следует «носить розовые очки» и ждать молниеносных результатов от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, нельзя носить розовые очки и ожидать, что переговорный процесс даст молниеносные результаты», — сказал он.

Песков также упомянул, что президент США Дональд Трамп признал необходимость более длительного урегулирования. При этом ранее американский лидер планировал добиться быстрого завершения конфликта на Украине.