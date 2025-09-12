Наилучшей гарантией безопасности для Украины станет восстановление ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса. С таким заявлением в пятницу, 12 сентября, выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в рамках брифинга с журналистами.

© Вечерняя Москва

По ее словам, администрация Соединенных Штатов имеет возможность повлиять на Украину и побудить Киев остановить конфликт и вернуться к положениям декларации суверенитета.

— Уверена, что у нынешней администрации Соединенных Штатов есть все возможности, чтобы побудить украинское руководство прекратить конфликт, устранить первопричины его возникновения и вернуться к истокам собственной государственности, — приводит ее слова РИА Новости.

9 сентября в СМИ появилась информация о том, что «коалиция желающих» планирует отдать России территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. При этом в обмен на эти уступки Москва должна позволить ввести «миротворческий контингент» на Украину.

Страны — союзницы Украины в Европе будут оказывать поддержку Киеву, если украинский президент Владимир Зеленский решит продолжить боевые действия. Об этом высказался в августе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.