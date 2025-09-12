В России предупредили Украину о последствиях паузы в переговорах

Отказываясь от политико-дипломатического урегулирования конфликта, Украина может прийти к тому, что следующая встреча за столом переговоров может уже больше походить на капитуляцию, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов.

«По поводу причин возникшей паузы в переговорах сомнений нет — это вина Киева. Он никогда не воспринимал этот диалог всерьез, добиваясь только очередного шоу. А, поскольку Россия твердо шла своим курсом, говоря, что не против политико-дипломатического урегулирования, но, пока оно не заработало, продолжит добиваться целей военным путем, Украина, видимо, разочаровалась и вернулась к своей обычной позиции, надеясь, что это не встретит раздражения у ее западных партнеров», — сказал Климов.

От реакции Запада, и в особенности Вашингтона, на возникшую паузу, по мнению сенатора, во многом будет зависеть возобновления диалога: недовольство таким шагом повышает вероятность возвращения на переговорный трек, спокойная реакция — наоборот, уменьшает.

Назван наиболее вероятный сценарий завершения конфликта на Украине

«Нужно понимать, насколько серьезно президент США Дональд Трамп намерен добиваться дипломатического урегулирования. Если Вашингтон примет нужное решение, то движение в сторону дипломатии наладится. Другой вопрос, что по мере продвижения наших войск в итоге может получиться так, что, когда Украина в следующий раз сядет за стол переговоров, это будет уже больше похоже на капитуляцию», — заметил политик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данном этапе можно говорить о паузе на уровне переговорных групп по вопросу урегулирования украинского конфликта. Он также подчеркнул, что Россия готова продолжать мирные переговоры по урегулированию ситуации на Украине.