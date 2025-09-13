Путин назвал лучший город планеты

Президент России Владимир Путин назвал Москву лучшим городом планеты. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства выступил с речью в честь Дня города из парка «Зарядье».

«От всей души поздравляю с праздником москвичей», — сказал он, отметив, что поздравляет с праздником не только жителей столицы, но и тех, кто искренне ее любит.

Ранее Путин назвал семью главным хранителем культуры. По его словам, именно в семье укоренены идентичность и национальный характер. Он добавил, что для России приоритет — поддержка семей с детьми, укрепление авторитета института семьи, его ценностей.