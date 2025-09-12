Принцу Гарри посоветовали вступить в ВСУ

Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал поездку британского принца Гарри в Киев пиаром и посоветовал ему присоединиться к ВСУ. Об этом сообщает NEWS.ru.

В пятницу, 12 сентября, младший сын британского короля Карла III посетил Киев. Сообщалось, что принц Гарри приехал по приглашению правительства Украины, чтобы помочь программе восстановления раненых военных.

«Раз принца Гарри так волнует судьба Украины, пусть он вступит в ряды ВСУ пилотом и лично продемонстрирует свою поддержку», - так визит принца прокомментировал Колесник.

Депутат добавил, что в Ираке Гарри «летал на вертолете, в каких-то спасательных операциях участвовал». Колесник предложил принцу поучаствовать и в украинском конфликте, «если он такой смелый».

Принц Гарри сделал заявление во время визита в Киев

«Очень нехорошо и некорректно вот так пиариться. Но если он хочет показать свою решительность, пусть полетает. Мы все понимаем, что приземлится он довольно быстро», - заключил депутат.

В своих мемуарах принц признавался в убийстве 25 человек во время службы в Афганистане. Произошло это, по его словам, во время его второй командировки туда в 2012-2013 годах. Принц прибыл в страну после обучения на пилота боевого вертолета Apache. Гарри заявлял, что воспринимал противников как «шахматные фигуры», а не как живых людей.