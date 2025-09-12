Песков: нельзя ожидать молниеносных результатов от переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нельзя ожидать молниеносных результатов от переговоров по Украине.

«Здесь, безусловно, нельзя носить розовые очки и ожидать, что переговорный процесс даст молниеносные результаты. И здесь я хочу напомнить вам, наверное, слова президента (США Дональда. — RT) Трампа, который тоже сказал, что сначала думал, что это удастся всё урегулировать в один момент, но потом понял, что для этого необходимо больше времени», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, не зашёл ли переговорный процесс в тупик.

Ранее Песков заявил о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп.

Президент США Дональд Трамп отметил, что решению украинского кризиса всё ещё мешает сохраняющаяся «ненависть» между сторонами конфликта. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу Fox News. Трамп также признал, что решение украинского конфликта казалось ему «самым простым». При этом он заявил, что Россия якобы затягивает процесс принятия решения.