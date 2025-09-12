Такие учения, как российско-белорусские "Запад-2025", всегда привлекают внимание государств-соседей, и в нынешних условиях это выливается в "эмоциональные перегрузки".

© Российская Газета

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал реакцию западных стран на эти учения.

"Разумеется, подобного рода учения всегда обращают на себя внимание приграничных стран", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что в нормальных условиях мирного сосуществования представители соседних стран всегда имеют возможность наблюдать за учениями, и такая практика была.

"Сейчас же Западная Европа занимает враждебную по отношению к нам позицию и, естественно, это все выливается в подобные эмоциональные перегрузки", - продолжил представитель Кремля.

Песков напомнил слова президента РФ Владимира Путина, что Россия никогда никому не угрожала, и это не Россия двигалась в сторону Европы со своей военной инфраструктурой, а Европа в составе НАТО - инструмента конфронтации - двигалась всегда в сторону российских границ.