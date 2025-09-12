В Кремле заявили о паузе в контактах России и Украины

Такую оценку дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Выступая на брифинге, он сказал, что каналы общения между Москвой и Киевом налажены, у переговорщиков двух стран есть возможность общаться.

«Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования конфликта на Украине. Нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса. Европейцы мешают диалогу по украинскому кризису, это ни для кого не секрет», — заявил Песков.

Комментируя российско-белорусские учения «Запад-2025», он подчеркнул, что Москва не угрожает странам Европы, отметив, что именно она в составе НАТО двигалась в сторону наших границ.