В МИД РФ назвали авантюрой планы Дании по производству ракетного топлива

Планы запуска в Дании украинского производства твердого ракетного топлива являются авантюрой.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Эта авантюра подтверждает враждебный милитаристский курс Копенгагена, который саботирует вместе с рядом других наиболее агрессивно настроенных к России стран усилия по политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что размещение украинского производства может иметь риски дополнительной эскалации. Помимо этого, по словам представителя ведомства, подобное решение «поощряет неонацистов на Украине» на совершение новых преступлений против жителей регионов России.

О планах по запуску украинского производства ракетного топлива в Дании 3 сентября сообщил телеканал TV2. Проект реализует компания FPRT. Завод будет развернут рядом с военно-воздушной базой в Войенсе. Топливо от FPRT применяется в украинских ракетах «Фламинго» производства компании Fire Point.