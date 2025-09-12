Песков высказался о продолжении переговоров по Украине

Песков заявил о паузе в переговорах Москвы и Киева
Каналы общения России и Украины существуют, но пока можно отметить паузу в переговорах. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос о том, можно ли сказать о паузе или переговорные группы общаются онлайн, представитель Кремля заметил: "Каналы общения есть, они налажены".
"Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться, но пока, наверное, скорее можно говорить о паузе", - оценил Песков.