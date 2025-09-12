Норвегия стала лжемиротворцем, наживаясь на конфликте на Украине и обогащаясь на крови.

Такое заявление на брифинге сделала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

"Мы отмечаем неуклонно нарастающие усилия этой страны (Норвегии. - Прим. автора) по военной накачке неонацистского киевского режима. Складывается впечатление, что Норвегия превратилась в лжемиротворца. Что она успешно использует поставки вооружений на Украину и проблемы европейских потребителей исключительно для собственного обогащения не как страны, а как группы, определенной когорты лиц", - отметила дипломат, подчеркнув, что политика скандинавской страны представляет собой "обогащение на крови".

Ранее Захарова заявила, что Евросоюз ответственен за все преступления украинских неонацистов.