Захарова пошутила про требования Шмыгаля о деньгах Киеву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя требования Киева на прошедшем в Лондоне заседании контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн"), пошутила, что на Банковой хотят компенсировать потраченные на летний отдых средства.

«Поиздержались, видимо, на Банковой, - пошутила Захарова. - Видимо, каким-то образом нужно компенсировать потраченные на летний отдых средства».

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль по итогам "Рамштайна" сообщил, что Киев пытается выбить из союзников на Западе еще 60 миллиардов долларов, чтобы «заставить» их заложить деньги в национальные бюджеты на 2026 год.

