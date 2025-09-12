Лавров встретится с представителями более 100 стран для обсуждения конфликта на Украине

Глава МИД Сергей Лавров и главы дипмиссий более 100 стран обсудят конфликт на Украине на посольском круглом столе, который пройдет 17 сентября.

Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«МИД России организует очередной посольский круглый стол. Тема предстоящего мероприятия — "Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН"», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что в своем выступлении Лавров остановится на российских подходах к теме реформирования всемирной организации и выборе ее нового генсекретаря. Кроме того, внимание будет уделено соблюдению принципов устава ООН и перспективам урегулирования украинского кризиса.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел России прекратило действие соглашения о культурном сотрудничестве с Украиной. По данным внешнеполитического ведомства, сотрудничество было прекращено с 28 августа.