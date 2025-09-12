Лавров встретится с представителями более 100 стран для обсуждения конфликта на Украине

Lenta.ru

Глава МИД Сергей Лавров и главы дипмиссий более 100 стран обсудят конфликт на Украине на посольском круглом столе, который пройдет 17 сентября.

© РИА Новости

Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«МИД России организует очередной посольский круглый стол. Тема предстоящего мероприятия — "Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН"», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что в своем выступлении Лавров остановится на российских подходах к теме реформирования всемирной организации и выборе ее нового генсекретаря. Кроме того, внимание будет уделено соблюдению принципов устава ООН и перспективам урегулирования украинского кризиса.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел России прекратило действие соглашения о культурном сотрудничестве с Украиной. По данным внешнеполитического ведомства, сотрудничество было прекращено с 28 августа.