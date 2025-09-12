Памфилова назвала число выдвинутых на выборы участников СВО

Кандидатами на выборах разного уровня выдвинуто более 1600 участников специальной военной операции на Украине. Об этом в ходе брифинга рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Единый день голосования стартовал сегодня в ряде регионов и продлиться до воскресенья включительно.

«Мы будем с интересом, добрым вниманием и самыми добрыми чувствами следить за судьбой кандидатов – участников СВО», – сказала Памфилова.

Согласно презентации, 189 кандидатов из числа участников СВО баллотируются в региональные парламенты в 11 регионах, а еще 161 человек выдвинулся на выборы в представительные органы столиц регионов в 24 субъектах РФ, передают РИА Новости.

