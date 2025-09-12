«Давно ждали»: в России заявили об истерике Запада после БПЛА в Польше

Для властей Польши раздувание политического скандала после инцидента с БПЛА важнее настоящего расследования ситуации. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Проявили ли они (поляки – «Газета.Ru») интерес к детальному расследованию этого эпизода со странами-соседями? Запрошена ли у них же информация по поводу произошедшего? Ничего подобного. Политический скандал важнее», — подчеркнул он.

Польша уже начала подтягивать 40-тысячный контингент войск к границе, напомнил Карасин.

На этом фоне разъяснения российской стороны относительно инцидента не принимаются в расчет, отметил политик.

По мнению Карасина, поляки «давно ждали залета» дронов на свою территорию для взвинчивания «истерики в общеевропейском масштабе».

«Процесс нагнетания идет вперед. Тут уже и Литва говорит о якобы залетах на свою территорию. И НАТО готовит ответ, говорят нам. Да полноте! Всё, что происходит на Украине и вокруг нее – это и есть результат работы НАТО!», — подытожил он.

12 сентября пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая на своей странице в соцсети X сообщила, что обломки 17-го дрона обнаружили в Польше.

В среду премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что польские военные зафиксировали не менее 23 БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. Несколько из них были сбиты. Премьер обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Это первый случай сбития российских беспилотников над территорией страны, отметил он.

Первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Павел Муравейко заявил, что Минск передал Варшаве информацию о заблудившихся БПЛА, что позволило польской стороне быстро отреагировать и поднять свои дежурные силы.

В Минобороны РФ отметили, что 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, в ведомстве заявили, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».